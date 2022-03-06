Одразу після серії вибухів рано-вранці 24 лютого до лав тероборони вступили представники шоу-бізу. Серед них зірка фільмів "Додому" та "Кіборги" Ахтем Сеїтаблаєв. На одному з перших чергувань у Києві він зустрівся з Олексієм Тритенком, а тепер з ветераном АТО Євгеном Тереховим, якого публіка знає як чоловіка Наталки Карпи. Удвох вони сфотографувались у машині режисера.

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Зустрівши друга та справжнього воїна, день стає краще,

– підписав Ахтем Сеїтаблаєв.

Ахтем Сеїтаблаєв з чоловіком Наталки Карпи / Фото з інстаграму режисер

Про зіркових чоловіків у теробороні та Збройних силах України – читайте за посиланням.

До слова, Євген Терехов не лише боронить столицю від окупантів, а й встигає молитися Богу. "Сьогодні нарешті потрапив у свій храм. Помолився тихо, наодинці з Богом. Покаяння, розкаяння, молитва за мир, згадка про хлопців, яких, на жаль, уже немає з нами поряд. Всім нам перемоги. Разом і до кінця. З нами Бог, з нами Україна", – написав Євген Терехов у своєму інстаграмі.

Чоловік Наталки Карпи Євген Терехов / Фото з інстаграму чоловіка

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