Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) не приховує, що до 24 лютого у Харкові були "дуже проросійські настрої". Однак зараз місцеві переосмислюють все, до багатьох нарешті дійшло, що таке "русскій мір", але не до старшого брата співака.

Читайте також Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" розповів, що робить на фронті та як на Сході реагують на хліб

Брат Фагота – фанат "русского міра"

У мене є яскравий приклад – мій старший брат. З ним заруби й досі тривають. Є люди, які дуже важко пробиваються, але здебільшого Харків усе зрозумів, тому так зараз бореться,

– розповів Фагот.

"Зараз Харків відкриває для себе "русскій мір" таким, яким він насправді є – жорстоким, нещадним, кровожерливим. "Русскій мир" – дорівнює вбивця", – пояснив музикант.

До слова, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який служить на Харківщині, під час зачисток знаходив "скарби" фанатів "русского міра". Наприклад, у селі Черкаська Лозова він побачив російський герб на дверній ручці, а в будинку – повно літератури на тему.

Він зізнався, що на власні очі встиг побачити масштаби руйнувань на Салтівці, де минулого його дитинство. Артист закликав російських журналістів Бакалейка та Катаєва, яким давав інтерв'ю, уявити такими ж розбомбленими міста на Росії.

"Коли я заїхав на Північну (Салтівку, – 24 канал), на це було боляче дивитися. Уявіть собі обвуглений Воронеж, уявіть собі Курськ, стертий з лиця землі, уявіть собі Пітер, в якому всі будівлі обгорілі, без вікон, уявіть собі Москву таку красиву. Ось це стрес повний", – емоційно висловився Фагот.

До теми Не знаю, що робити, – Фоззі з ТНМК поскаржився, що його рідні не хочуть їхати з Харкова

Нагадаємо, що учасник гурту "Танок на майдані Конґо" Фагот пішов у тероборону Києва в перші дні війни. Однак не засуджує чоловіків, які виїхали з України, бо "немає нічого гіршого, як піти в бій з людиною, яка до цього не готова".