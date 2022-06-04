Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) не приховує, що до 24 лютого у Харкові були "дуже проросійські настрої". Однак зараз місцеві переосмислюють все, до багатьох нарешті дійшло, що таке "русскій мір", але не до старшого брата співака.
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Брат Фагота – фанат "русского міра"
У мене є яскравий приклад – мій старший брат. З ним заруби й досі тривають. Є люди, які дуже важко пробиваються, але здебільшого Харків усе зрозумів, тому так зараз бореться,
– розповів Фагот.
"Зараз Харків відкриває для себе "русскій мір" таким, яким він насправді є – жорстоким, нещадним, кровожерливим. "Русскій мир" – дорівнює вбивця", – пояснив музикант.
Він зізнався, що на власні очі встиг побачити масштаби руйнувань на Салтівці, де минулого його дитинство. Артист закликав російських журналістів Бакалейка та Катаєва, яким давав інтерв'ю, уявити такими ж розбомбленими міста на Росії.
"Коли я заїхав на Північну (Салтівку, – 24 канал), на це було боляче дивитися. Уявіть собі обвуглений Воронеж, уявіть собі Курськ, стертий з лиця землі, уявіть собі Пітер, в якому всі будівлі обгорілі, без вікон, уявіть собі Москву таку красиву. Ось це стрес повний", – емоційно висловився Фагот.
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