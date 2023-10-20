Виявляється, "перші дзвіночки" були ще до весілля пари. Про це Євгенія Емеральд розповіла у новому інтерв'ю.

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Євгенія Емеральд пережила домашнє насилля

Військова шокувала, що аб'юз від Стипанюка почався ще до одруження.

Перші два місяці її коханий був ідеальним. Одного разу Євген навіть зупинявся на дорозі, щоб погодувати кошенят. Емеральд лише згодом зрозуміла, що це все була лише показова картинка.

За її словами, все хороше скінчилося різко, коли вона повернулася до Києва на 2 місяці вагітності (вересень 2022 року).

Стався такий випадок – я пішла з дівчатами в СПА. Ввечері ми з чоловіком поговорили, а він мені сказав: "Моя жінка не буде поводитися як п*вія, шлятися по саунах. Я на тобі не одружуся, скинь карту, я буду скидати гроші на дитину". Після цього він пропав на тиждень,

– пригадала Емеральд.

Євгенія розповіла, що за той тиждень ледь не втратила дитину. Жінка не могла зрозуміти, що відбулося, вона стресувала і почала працювати з психологом, яка тоді сказала їй тікати від нього.

Але за тиждень Євген Степанюк знову з'явився, як нічого і не було. Він каявся, плакав і стояв на колінах, казав, що це війна так на нього вплинула. І Емеральд повірила коханому.

"Я не була впевнена, чи хотіла виходити заміж. Було 50 на 50, але я була вже вагітна і розуміла, що моїй другій доньці треба повноцінна сім'я. Я дала другий шанс", – пригадала вона.

За її словами, у день весілля стала явною ще одна проблему – алкоголь.

За рік наших стосунків я його жодного дня не бачила тверезим. Він керував авто у нетверезому стані всю мою вагітність... На весіллі він дуже напився і погрожував охоронцю готелю,

– зізналася Євгенія.

На щастя, тоді все минулося, бо Емерльд встигла вихопити з рук чоловіка зброю.

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