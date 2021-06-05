Емма Вотсон "по вуха закохана" у бойфренда, – ЗМІ

Незважаючи на спростування Еммою Вотсон чуток про її заручини та весілля з Лео Робінтоном, новини про роман досі поширюються. Інсайдер повідомив про те, що акторка повністю готова до довгих стосунків.

Відома британська акторка та зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон понад рік зустрічається з бізнесменом Лео Робінтоном. За словами джерел, близьких до артистки, знаменитість мріє, що її стосунки матимуть довге майбутнє.

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Роман Емми Вотсон

Інсайдер повідомив, що акторка нарешті знайшла своє щастя: "Емма по вуха закохана в Лео. І вона ніколи раніше не була такою щасливою у відносинах. Їх багато що пов'язує, і вони проводять разом увесь вільний час".

Пара не афішує особисті стосунки та надзвичайно рідко з'являється на публіці. Тому коли в мережі з'являлося все більше новин про її заручини й навіть весілля, Емма Вотсон вирішила спростувати інформацію. Акторка не думає, що її роман з Лео швидко закінчиться, однак не хоче поспішати з таким відповідальним кроком.

Емма повністю готова і налаштована на довгострокове майбутнє, але вона не хоче поспішати. Вона була трохи роздратована, коли люди почали пліткувати про їх заручини. Це просто дуже особистий момент,

– пише видання.

Друзі пари переконані в тому, що незабаром Емма Вотсон та Лео Робінтон підуть до вівтаря, однак зараз вони насолоджуються моментом: "Головне для них – любов і довіра один до одного. І для того, щоб Емма була щаслива, не потрібно ні кільця, ні штампа в паспорт".

Що відомо про стосунки Емми Вотсон та Лео Робінтона