Емма Вотсон призупинила кінокар'єру через нареченого, – ЗМІ
Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон відмовилась від кіно через ймовірного нареченого. Ходять чутки, що британська акторка хоче більше часу проводити з Лео Робінтоном й думає про сім'ю.
Джерело:The Daily Mail
Успішна британська акторка Емма Вотсон після чуток про заручини поставила на паузу кінокар'єру. Інсайдери повідомляють, що її рішення спричинене бажанням більше часу проводити з нареченим.
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Емма Вотсон відмовилась від кіно
Зірка легендарного "Гаррі Поттера" вирішила призупинити зйомки в кіно через ймовірного нареченого Лео Робінтона. Вона хоче більше часу приділяти бойфренду, а також задумується про створення з ним сім'ї.
Емма "пішла в підпілля" і хоче облаштувати своє життя з Лео, тому поки що вони залягли на дно. Можливо, Емма хоче сім'ю,
– пише видання.
Як і завжди, сама Емма Вотсон не коментує новин стосовно особистого життя. Зараз вона перебуває в Лос-Анджелесі. Кар'єра акторки перебуває "у спокої", Емма поки що не хоче брати нові ролі в кіно.
Що відомо про стосунки Емми Вотсон
- На початку лютого акторку помітили з бойфрендом біля аеропорту Лос-Анджелеса. Емма Вотсон з бізнесменом Лео Робінтоном повернулися з Мексики. Вони прощались та обіймалися.
- На фото, які зробили папараці, було помітно, що безіменний палець зірки прикрашала каблучка, дуже схожа на обручку. Тому ймовірно, що Емма або заручилась, або таємно вишла заміж.
- З Лео Робінтоном зірка зустрічається близько 18 місяців. Пара приховує стосунки від публіки.
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