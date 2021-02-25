Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон відмовилась від кіно через ймовірного нареченого. Ходять чутки, що британська акторка хоче більше часу проводити з Лео Робінтоном й думає про сім'ю.

Успішна британська акторка Емма Вотсон після чуток про заручини поставила на паузу кінокар'єру. Інсайдери повідомляють, що її рішення спричинене бажанням більше часу проводити з нареченим.

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Емма Вотсон відмовилась від кіно

Зірка легендарного "Гаррі Поттера" вирішила призупинити зйомки в кіно через ймовірного нареченого Лео Робінтона. Вона хоче більше часу приділяти бойфренду, а також задумується про створення з ним сім'ї.

Емма "пішла в підпілля" і хоче облаштувати своє життя з Лео, тому поки що вони залягли на дно. Можливо, Емма хоче сім'ю,

– пише видання.

Як і завжди, сама Емма Вотсон не коментує новин стосовно особистого життя. Зараз вона перебуває в Лос-Анджелесі. Кар'єра акторки перебуває "у спокої", Емма поки що не хоче брати нові ролі в кіно.

Що відомо про стосунки Емми Вотсон