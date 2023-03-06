Емма Антонюк прокоментувала скандальне інтерв'ю з Бобулом: "Що я мала відповісти?"

Журналістка Емма Антонюк прокоментувала скандальне інтерв'ю з українським артистом Іво Бобулом. Блогерка зізналася, що не знала, як відповісти на заяву музиканта про те, що в її віці вона вже має бути заміжньою й мати дітей.

Конфлікт між Еммою Антонюк та Іво Бобулом переріс в один з найгучніших скандалів шоу-бізнесу в цьому році. Тепер журналістка дала новий коментар.

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Антонюк пригадала, що в інтерв'ю Бобул поставив їй питання: "Тобі вже більше ніж 30 років. У тебе є діти? У тебе є кого обіймати вранці?", і вона не знала, як відповісти.

"По-перше, мені завжди є кого обіймати вранці, бо в мене є дві тварини, які сплять зі мною", – сказала Емма.

Крім того, вона зазначила, що періодично ходить на побачення.

І коли я залишаюся ночувати у цієї людини, тому мені теж є кого обійняти. Коли Бобул у тебе це питає – ну що ти відповіси? Бувають дні, коли є, буває, коли немає?,

– наголосила Антонюк.

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