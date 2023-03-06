Емма Антонюк прокоментувала скандальне інтерв'ю з Бобулом: "Що я мала відповісти?"
Джерело:"Асиметрія"
Журналістка Емма Антонюк прокоментувала скандальне інтерв'ю з українським артистом Іво Бобулом. Блогерка зізналася, що не знала, як відповісти на заяву музиканта про те, що в її віці вона вже має бути заміжньою й мати дітей.
Конфлікт між Еммою Антонюк та Іво Бобулом переріс в один з найгучніших скандалів шоу-бізнесу в цьому році. Тепер журналістка дала новий коментар.
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Антонюк пригадала, що в інтерв'ю Бобул поставив їй питання: "Тобі вже більше ніж 30 років. У тебе є діти? У тебе є кого обіймати вранці?", і вона не знала, як відповісти.
"По-перше, мені завжди є кого обіймати вранці, бо в мене є дві тварини, які сплять зі мною", – сказала Емма.
Крім того, вона зазначила, що періодично ходить на побачення.
І коли я залишаюся ночувати у цієї людини, тому мені теж є кого обійняти. Коли Бобул у тебе це питає – ну що ти відповіси? Бувають дні, коли є, буває, коли немає?,
– наголосила Антонюк.
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Що відомо про скандальне інтерв'ю з Іво Бобулом
- Артист під час розмови звинуватив жінок у меркантильності. Антонюк у відповідь назвала Бобула сексистом. Крім того, він назвав жінок "розбалуваними", бо вони "дуже багато хочуть" і перебирають чоловіками.
- Після коментарів ведучої артист покинув студію. За кілька хвилин він перетелефонував їй та сказав: "Ти вперта, як не знаю що. Опустися на землю.. Сонечко, якби ти пройшла хоч трохи, що пройшов я, ти говорила б по-іншому".
- Згодом Бобул заявив, що не давав їй дозволу на опублікування інтерв'ю з ним: "Я понад 40 років на сцені, а їй 32 роки. Це була моя власна думка. Ніхто не давав їй права публікувати це інтерв'ю. Я їй сказав, щоб вона це не публікувала, але вона не послухала”. Але Антонюк спростувала його слова.
- За кілька днів хтось зламав сторінку артиста в інстаграмі та перепросив від його імені за "необдумані та образливі слова". У відповідь менеджмент Бобула наголосив, що "провини жодної його немає, бо заяви Іво відповідають його поглядам".