Знаменита модель Емілі Ратажковські розлучається з чоловіком та батьком її сина, тож шукає собі нову пару. Днями її побачили в обіймах Піта Девідсона, коміка та колишнього бойфренда Кім Кардашян.

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Емілі Ратажковські зустрічається з Пітом Девідсоном, – ЗМІ

Кілька днів тому у пресі поповзли чутки про стосунки моделі та актора. Начебто вони вже довго спілкуються та подобаються один одному. Зірок нібито познайомили спільні друзі.

Піт та Емілі спілкуються вже кілька місяців. Піт змусив Емілі сміятися, і йому подобалося, яка вона розумна,

– повідомив інсайдер.

Нещодавно пару навіть побачили разом – ймовірно, вони були на побаченні. Їх сфотографували на вході у West Village apartment у Нью-Йорку, заскочивши за обіймами.

Варто нагадати, що лише місяць тому мережа обговорювала поцілунки Емілі Ратажковські з діджеєм, а перед тим – її ймовірний роман з Бредом Пітом. Тож невідомо, чи пов'язує зірку та коміка справжні стосунки, чи це дружба.

Додамо, що Піт Девідсон розійшовся з Кім Кардашян у серпні цього року – їхні стосунки протривали близько 9 місяців. Все начебто через відстань – їхні взаємини не змогли пройти це випробування.

Це не перший роман Піта Девідсона зі знаменитістю. Детальніше про його гучні романи, що зробили йому статус "головного ловеласа Голлівуду" – читайте тут.