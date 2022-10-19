Американська модель Емілі Ратажковські налагоджує особисте життя після розлучення з чоловіком. Днями її побачили на зустрічі з новим бойфрендом.

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Емілі Ратажковські застукали за поцілунками

14 жовтня модель побачили за прогулянкою в Нью-Йорку. Вона була в компанії чоловіка – і ним виявився не Бред Пітт. Це був Ораціо Ріспо, який працює діджеєм вже понад 20 років. Також відомо, що він є сином рієлтора Джамп'єро Ріспо, який керує фірмою Domus Realty.

Пара не тільки прогулювалась містом, але й каталась на байку та пристрасно цілувалась, не ховаючись від людей і папараці.

Фото з побачення Емілі Ратажковські можна переглянути за посиланням.

Останні новини про особисте життя Емілі Ратажковські

Всередині липня інсайдери повідомляли, що шлюб моделі тріщить по швах. Модель розірвала стосунки з чоловіком Себастьяном Бір-Макклардом, від якого народила сина. Як розповідали джерела, той регулярно зраджував Емілі, тому вона зняла обручку та готувалась подати документи до суду.

Вже через два місяці стало відомо, що Емілі Ратажковські регулярно зустрічається з голлівудським актором Бредом Піттом. Вочевидь, їхні побачення так і не переросли в щось серйозніше.