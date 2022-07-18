Успішна модель та акторка Емілі Ратажковскі готується до офіційного розлучення. Вона ще не подала документи до суду, але вже дефілює Нью-Йорком без обручки. Її сім'я розпадається через зради продюсера Себастьяна Бір-Маккларда.

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Чоловік Емілі Ратажковскі зраджував її

Так, він зрадив. Він серійний зрадник. Це огидно. Він кобель,

– заявив Page Six інсайдер, близький до моделі.

Сама Емілі Ратажковскі поки не дає жодних коментарів і навіть зникла з інстаграму. Останній її допис був опублікований 9 липня.

Емілі Ратажковскі розлучається з Себастьяном Бір-Макклардом / Фото з інстаграму моделі

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Що відомо про шлюб Емілі Ратажковскі