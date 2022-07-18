Успішна модель та акторка Емілі Ратажковскі готується до офіційного розлучення. Вона ще не подала документи до суду, але вже дефілює Нью-Йорком без обручки. Її сім'я розпадається через зради продюсера Себастьяна Бір-Маккларда.
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Чоловік Емілі Ратажковскі зраджував її
Так, він зрадив. Він серійний зрадник. Це огидно. Він кобель,
– заявив Page Six інсайдер, близький до моделі.
Сама Емілі Ратажковскі поки не дає жодних коментарів і навіть зникла з інстаграму. Останній її допис був опублікований 9 липня.
Емілі Ратажковскі розлучається з Себастьяном Бір-Макклардом / Фото з інстаграму моделі
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Що відомо про шлюб Емілі Ратажковскі
- Зі старшим на 10 років Себастьяном Бір-Макклардом Емілі Ратажковскі одружилася в лютому 2018 року. За два тижні після того, як розповіла про роман.
- Їхня церемонія відбулася в Нью-Йорку в присутності найближчих друзів. Замість весільної сукні модель одягла строгий костюм гірчичного кольору від Zara та капелюшок із французькою вуаллю.
- У березні 2021 року в подружжя народився син Сильвестр. Зіркові батьки хотіли, щоб він сам обрав свою стать, коли йому виповниться 18 років, але згодом усе ж почали називати малюка "сином".