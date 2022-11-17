У передріздвяний період у Європі, коли Ромі з чоловіком вже поставили ялинку, модель народила свою другу донечку. Радісну звістку своїм підписникам вона повідомила рівно через тиждень після пологів.
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27-річна модель також опублікувала кілька фотографій з лікарні та вже перебування вдома у чарівній атмосфері. Про вагітність зірка оголосила у травні цього року.
Для перегляду усіх фото гортайте направо:
У коментарях під фото модель привітали інші зірки Victoria's Secret та колеги: Ельза Госк, Марта Хант, Жасмін Тукс, Жизель Олівейра, Лілі Олдрідж, Алессандра Амбросіо, Гелена Крістенсен. Ніжним фото своєї дружини та дітей також поділився Лауренс ван Леейвен.
Особисте життя Ромі Стрейд та безпліддя
- Зазначимо, що Ромі вперше стала мамою у грудні 2020 року, у неї народилась донечка Мінт. Схоже, вона одразу прийняла свою сестричку, адже на знімках та ніжно її цілує та обіймає.
- Батьком дівчаток став Лауренс ван Леейвен, з яким Ромі Стрейд одружилася у 2018 році. Пара зустрічалася 8 років ще зі школи, тому дуже мріяла про народження дітей.
- Щоправда, завагітніти Ромі довго не вдавалось – через кар'єру моделі та виснажливу роботу їй прогнозували безпліддя. Лікарі діагностували у неї синдром полікістозних яєчників. Вона скаржилася на відсутність менструацій впродовж семи років та болі в животі. Тоді її попередили, що навряд чи вона колись стане мамою.
- Але Стрейд пройшла курс лікування та зробила все для того, аби у них з чоловіком народилася дитина, та ще й не одна.