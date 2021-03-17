8 березня американська модель та акторка Емілі Ратажковські вперше стала мамою, народивши сина. Про появу малюка на світ зірка оголосила лише через три дні, однак тепер наважилася показати шанувальникам дуже особисті фото. Вона опублікувала кадри, зроблені під час пологів.

29-річна Емілі Ратажковскі в очікуванні первістка не ховалася від публіки та папараці, а навпаки радо демонструвала вагітний животик на людях. Модель вже неодноразово показувала фото з первістком Сильвестром Аполлоном Біром 27-мільйонній аудиторії, приховуючи його обличчя. Однак тепер наважилася на несподівану відвертість – оприлюднила світлини з пологів та в перші хвилини життя новонародженого сина.

Варто знати Емілі Ратажковські показала зворушливе фото новонародженого сина

Фото Емілі Ратажковські з пологів

Попри те, що зіркові колеги моделі Ельза Госк та Джіджі Хадід народжували вдома, пологи Емілі Ратажковські відбувалися в клініці під наглядом лікарів. Поряд з нею був чоловік-продюсер Себастьян Бір-Макклард, який підтримував кохану.

Зірка не встигла дати інтерв'ю та розповісти про останні тижні вагітності й перебіг пологів, з головою занурившись в материнство. Однак, судячи з нових фото, пологи були складними, адже моделі довелося скористатися кисневою маскою. Світлини, зроблені між потугами, сповнені болем, а от кадри з крихітним сином на грудях – спокоєм і щастям.

У перервах між потугами, перші моменти з дорогеньким. Життя,

– лаконічно підписала модель інтимні фото.

За лічені години допис Емілі Ратажковські розчулив мільйонну аудиторію. На зворушливі фото відреагували навіть моделі Джіджі Хадід, Ешлі Грем, Кайя Гербер та десятки інших публічних особистостей.



Пологи Емілі Ратажковскі / Фото Instagram / @emrata