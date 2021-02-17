Супермодель і "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк, яка нещодавно вперше стала мамою, розповіла, як відбувалися пологи. Знаменитість поділилася, що народжувала вдома під наглядом професійної акушерки.

Ельза Госк народила первістка і тепер ділиться з шанувальниками тим, що відбувалося під час вагітності та на пологах. Дівчина зізналася, що донечку народжувала вдома. Також вона розповіла про свої відчуття, які були під час пологів.

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Ельза Госк про переїзд та пологи вдома

Модель поділилася, що на початку вагітності їй порадили подивитися документальний фільм "Справа народження". Після перегляду Ельза та її чоловік Том Далі отримали зовсім інше уявлення про те, що таке пологи.

Госк обстежувалася в одній з лікарень Нью-Йорка, проте там не відчувала духовного зв'язку з малюком, який шукала. Тому прийняла рішення разом із коханим переїхати у Лос-Анджелес.

Ми знайшли будинок в Лос-Анджелесі і вирішили переїхати через всю країну. Тоді я була на 7 місяці вагітності. Мені не хотілося знову шукати нову лікарню, тому ми знайшли чудову акушерку, доулу та тренера з гіпнозу,

– поділилася модель.

Ельза додала, що вирішила народжувати вдома, не хотіла залишати новий будинок. Її вагітність була з низьким рівнем ризику, разом зі спеціалістами вона склала план пологів та народжувала без ліків вдома, у воді. Лікарі наголошують, що пологи вдома є небезпечними для матері та дитини, проте модель наважилася на такий крок.

Я завжди любила воду і відчувала себе в ній добре. Кожного разу в житті, коли мені було сумно, погано, мені потрібно було розслабитися, ванна була моїм місцем,

– розповіла в публікації Ельза.



Ельза Госк з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Як відбувалися пологи Ельзи Госк

Супермодель поділилася, що її пологи розпочалися за декілька днів до терміну, на який вона чекала. Вона не могла спати, мучилася з переймами. Увесь цей час їй допомагала доула. Тренер з гіпнозу навчив знаменитість правильно дихати. А ось народжувала модель під наглядом професійної акушерки. Госк поділилася, що їй було дуже важко, вона пережила найстрашніший біль у своєму житті.

Народження – це протистояння з собою, своїми страхами та сумнівами. Це найстрашніший біль, яку я коли-небудь відчувала. Це страх і темрява. В ті моменти я почувалася твариною. Тоді відмовилася від будь-якого розуміння того, як маю виглядати, що хтось подумає про мене. Я залишила свою гордість, наближалася до своєї дитини,

– розповіла Ельза Госк.

Модель пригадала, що потуги тривали 2 години. Після найбільшого і тривалого поштовху, звуку і відчуття, кого ніколи раніше не було у її житті, Ельза відчула, як голова доньки вийшла назовні: "Я була дуже рада, відчула неймовірне полегшення. Тоді відчувала, що все скінчено. Ще один поштовх і вона народилася, вже лежала в мене на грудях. Повсюди були кров та рідина, вона какала на мене, шукала їсти. Я забула найсильніший біль у житті, мене переповнювали любов, гордість, щастя. Розмовляла з нею, сказала, що пишаюся".

Ельза поділилася, що донечка народилася о 7 годині ранку. Тоді кімната, у якій панувала атмосфера страху та темрява, наповнилася світлом, промінчиками сонця.



Ельза Госк з донькою / Фото з інстаграму Ельзи Госк