8 марта американская модель и актриса Эмили Ратажковски впервые стала мамой, родив сына. О появлении малыша на свет звезда объявила только через три дня, однако теперь решилась показать поклонникам очень личные фото. Она опубликовала кадры, сделанные во время родов.

29-летняя Ратаковски в ожидании первенца не пряталась от публики и папарацци, а наоборот радостно демонстрировала беременный животик на людях. Модель уже неоднократно показывала фото с первенцем Сильвестром Аполлоном Биром 27-миллионной аудитории, скрывая его лицо. Однако теперь решилась на неожиданную откровенность – обнародовала фотографии с родов и первых минут жизни новорожденного сына.

Стоит знать Эмили Ратажковски показала трогательное фото новорожденного сына

Фото Эмили Ратажковски с родов

Несмотря на то, что звездные коллеги модели Эльза Хоск и Джиджи Хадид рожали дома, роды Эмили Ратажковски происходили в клинике под наблюдением врачей. Рядом с ней был муж-продюсер Себастьян Бир-Макклард, который поддерживал возлюбленную.

Звезда не успела дать интервью и рассказать о последних неделях беременности и течении родов, с головой погрузившись в материнство. Однако, судя по новым фото, роды были сложными, ведь модели пришлось воспользоваться кислородной маской. Фотографии, сделанные во время потуг, полны боли, а вот кадры с крошечным сыном на груди – спокойствием и счастьем.

В перерывах между потугами, первые моменты с моим дорогим. Жизнь,

– лаконично подписала модель интимные фото.

За считанные часы пост Эмили Ратажковски растрогал миллионную аудиторию. На трогательные фото отреагировали даже модели Джиджи Хадид, Эшли Грэм, Кайя Гербер и десятки других публичных личностей.



Роды Ратажковски / Фото Instagram / @emrata