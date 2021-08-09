Американська співачка Холзі поділилась щирими та відвертими світлинами з шанувальниками. Після перших пологів вона часто публікує фото в інстаграмі.

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Холзі показала зміни свого тіла

Артистка оприлюднила знімок, де демонструє оголений живіт після вагітності та пологів. На ньому помітні чималі розтяжки. Холзі не соромиться показувати такі фото – так вона хоче довести, що всі тіла є красивими. Також цими світлинами знаменитість підтримує шанувальниць-матусь.

Ось так це виглядає,

– написала Холзі.



Холзі показала розтяжки / Фото з інстаграму Холзі

Також співачка показала серію фото, на яких зображена дитяча кімната. Там чимало милих картин та іграшок. Зазначимо, що Холзі не розсекречує стать первістка, однак оголосила його ім'я – Ендер Рідлі Айдін.

Перед цим Холзі показувала, як годувала дитину грудьми на природі. Вона одягнула чорні шорти та лілову кофтинку з принтом і на тонких бретелях.

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