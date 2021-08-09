Американська співачка Холзі поділилась щирими та відвертими світлинами з шанувальниками. Після перших пологів вона часто публікує фото в інстаграмі.
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Холзі показала зміни свого тіла
Артистка оприлюднила знімок, де демонструє оголений живіт після вагітності та пологів. На ньому помітні чималі розтяжки. Холзі не соромиться показувати такі фото – так вона хоче довести, що всі тіла є красивими. Також цими світлинами знаменитість підтримує шанувальниць-матусь.
Ось так це виглядає,
– написала Холзі.
Холзі показала розтяжки / Фото з інстаграму Холзі
Також співачка показала серію фото, на яких зображена дитяча кімната. Там чимало милих картин та іграшок. Зазначимо, що Холзі не розсекречує стать первістка, однак оголосила його ім'я – Ендер Рідлі Айдін.
Перед цим Холзі показувала, як годувала дитину грудьми на природі. Вона одягнула чорні шорти та лілову кофтинку з принтом і на тонких бретелях.
Холзі стала мамою: що відомо
- Знаменитість вперше оголосила про вагітність наприкінці січня. Вона поділилась з прихильниками чарівною фотосесією, на якій оголила округлий животик.
- Батьком дитини став 21-річний режисер і сценарист Алев Айдін. Він підтвердив вагітність зірки, оприлюднивши кадри вагітної коханої в себе на сторінці.
- 14 липня Холзі народила первістка і показала перше фото з ним та з коханим. Однак оголосила про те, що стала мамою, на кілька днів пізніше.