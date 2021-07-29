Майже у повному складі сімейство Бекхемів поїхало на відпочинок в Італію, до узбережжя Амальфі. Яскравими фото з відпочинку вони діляться на своїх сторінках в інстаграмі.

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Відпочинок Бекхемів в Італії

Девід Бекхем опублікував перше фото, на якому позував з 16-сином сином Крузом та 10-річною донькою Гарпер. "Особливі спогади", – написав він під знімком.



Девід Бекхем з сином Крузом і донькою Гарпер

Родина проводить час на великій яхті. Діти разом з зірковими батьками займаються морськими розвагами, плаваючи на катерах чи водних мотоциклах. Вони стрибають у воду прямо з судна та катаються на атракціонах.

Примітно, що подружжя Вікторії та Девіда взяли з собою батьків. Разом вони відвідують ресторани та насолоджуються місцевими стравами.

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