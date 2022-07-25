Я втомився мотатися світом, – Елтон Джон про крапку у концертній діяльності

Британський співак Елтон Джон знову заявив про те, що йде зі сцени. Він зізнався, що втомився їздити світом.

Ще у 2018 році британська знаменитість Елтон Джон оголосив про завершення кар'єри після 50 років творчості. Днями він знову наголосив, що з концертними турами буде покінчено.

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Елтон Джон більше не гастролюватиме

В одному з інтерв'ю музикант розповів, що дає концерти світом 17 років – це його неабияк втомило. Тому він ще раз підкреслив, що закінчить гастрольну діяльність. Втім, Елтон Джон натякнув, що творчість в його житті залишиться.

Тепер я можу сказати, що це все. Я не залишусь без музики. Але я втомився мотатися світом з концертами і більше не хочу цим займатися. Я гастролюю від 17 років,

– сказав Елтон Джон.

Зауважимо, що Елтон Джон наразі перебуває в останньому турі – Farewell Yellow Brick Road Tour. Він розпочав його у 2018, а завершить вже наступного року.

Чому Елтон Джон йде зі сцени

Ще 4 роки тому артист пояснював, що завершує з концертами не через стан здоров'я, а зміну пріоритетів. Він розповів, що хоче більше часу приділяти сім'ї та дітям, й поставити їх на перше місце.

Також Елтон Джон зізнавався, що хоче берегти кожну мить життя і не пропускати важливі моменти: "Я не знаю, скільки часу мені залишилося на цій землі після цього. Знаєте, мені достатньо оплесків. Я не хочу продовжувати подорожувати. Я не хочу бути далеко від своєї сім'ї. Кожен день – це бонус. Я тверезий, я чистий і можу цінувати життя на життєвих рівнях".

Хоч музикант не скаржився на проблеми зі здоров'ям, вони все ж позначалися на його концертах – він часто переносив виступи через травми, коронавірус та інші хвороби.