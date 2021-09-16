74-річний британець зізнався, що наприкінці літа впав на тверду поверхню та пошкодив ногу в зоні стегна. Він думав, що позбавитись болю йому допоможе фізіотерапія, але йому все ж доведеться пережити операцію.

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"В кінці літа я ніяково впав на тверду поверхню і з того часу відчуваю сильний біль і дискомфорт в стегні. Незважаючи на інтенсивне фізіотерапевтичне і спеціалізоване лікування, біль продовжує посилюватися і ускладнює рух. Мені порадили якомога швидше зробити операцію, щоб повернутися в колишню фізичну форму і переконатися, що немає довгострокових ускладнень. Я проведу програму інтенсивної фізіотерапії, яка забезпечить повне одужання і повернення до рухливості без болю", – поділився Елтон Джон в мережі.

Чоловік розуміє, що останніми роками фанати рідко його бачили через хвороби та пандемію коронавірусу, але він обіцяє влаштувати яскраві шоу під час свого останнього у кар'єрі турне.



Заява Елтона Джона щодо світового турне / Фото з інстаграму артиста



Заява Елтона Джона щодо світового турне / Фото з інстаграму артиста

Через це велике світове турне, про яке було оголошено ще у 2018 році і призначено на літо 2022-го, довелось перенести на 2023 рік. Втім, американську частину туру він нібито планує провести вже у січні 2022 року. Поки Елтон перебуває на лікуванні, 22 жовтня в мережі з'явиться новий альбом The Lockdown, записаний під час пандемії. Окрім Елтона Джона у ньому ми почуємо таких зірок, як Дуа Ліпу, Стіві Вандера, Lil Nas X і Стіві Нікса.

Нещодавно Елтон Джон та Дуа Ліпа вже випустили свій перший "вайбовий" хіт, який підкорив мережу – "Cold Heart".

Дуа Ліпа та Елтон Джон – Cold Heart: дивитись відео онлайн