Артисти з різних куточків світу підтримують Україну у цій жорстокій війні. Деякі музиканти навіть наважилися приїхати у нашу країну та виступити для українців. Хто з народних улюбленців давав концерти у метро – дізнавайтеся далі.

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"Океан Ельзи"

Ввечері 22 квітня публіка зібралася на станції метро "Золоті ворота" в Києві. Там для Святослава Вакарчука та музикантів облаштували справжню сцену. Концерт "І все буде добре" показали в ефірі загальнонаціонального телемарафону 24 квітня о 21:00, а під час його трансляції збирали гроші для дітей, які постраждали через війну. Раніше Святослав Вакарчук виступав перед мешканцями Харкова, які ховалися від обстрілів у метрополітені.

"Друга Ріка"

21 травня український рок-гурт "Друга Ріка" дав концерт у Дніпрі. За правилами воєнного часу відбувся він у метро, на станції "Вокзальна". Своєю музикою артисти збирали гроші на дві "швидкі" для тероборони міста.

Благодійний концерт "Другої Ріки" в метро: дивіться відео онлайн

Боно та Едж з гурту U2 і Тарас Тополя з "Антитіл"

Музиканти з'явилися у столичному метро на станції "Хрещатик". Вони заспівали для українців кілька своїх легендарних хітів. Послухати Боно та Еджа з U2 прийшли волонтери, військові та всі ті, хто опинився у підземці. Згодом до Боно та Еджа приєднався лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Світлана Тарабарова

Артистка виступила у Києві на станції метро "Майдан Незалежності". Тоді співачка зізналася, що мріє зустрітися з українцями 24 серпня на площі, а не під землею.

Ніно Катамадзе та Вєрка Сердючка

10 червня на станції метро "Майдан Незалежності" в Києві відбувся концерт для військових, волонтерів та жителів й гостей столиці. На заході виступила Ніно Катамадзе та Вєрка Сердючка. Грузинська співачка виконала не тільки свої хіти, але й заспівала українською – пісню "Чорнобривці". Їй акомпанував на роялі Ніколоз Рачвелі. Вєрка Сердючка виконала хіт "Геть з України, москаль некрасивий".

Оля Полякова та Макс Барських

Ввечері 5 липня Оля Полякова та Макс Барських дали концерт на станції метро "Майдан Незалежності". Вони виконали старі російськомовні хіти та україномовні пісні, які випустили під час війни.

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Монатік

Монатік вперше за 5 місяців повномасштабної війни приїхав в Україну. 20 липня він у супроводі оркестру дав концерт у київській підземці. Мультиартист співав і нові треки з альбому "ART Оборона", і старі російськомовні хіти – "Мокрая", "Сильно", "То, от чего без ума" та інші. Несподівано для публіки Монатік заспівав кавер на пісню Миколи Мозгового "Дивна ніч" та "Старі фотографії" Скрябіна.