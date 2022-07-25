Еще в 2018 году британская знаменитость Элтон Джон объявил о завершении карьеры после 50 лет творчества. На днях он снова подчеркнул, что с концертными турами будет покончено.

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Элтон Джон больше не будет гастролировать

В одном из интервью музыкант рассказал, что дает концерты миром 17 лет – это его очень утомило. Поэтому он еще раз подчеркнул, что окончит гастрольную деятельность. Но Элтон Джон намекнул, что творчество в его жизни останется.

Теперь я могу сказать, что это все. Я не останусь без музыки. Но я устал мотаться по миру с концертами и больше не хочу этим заниматься. Я гастролирую от 17 лет,

– сказал Элтон Джон.

Заметим, что Элтон Джон находится в последнем туре – Farewell Yellow Brick Road Tour. Он начал его в 2018, а завершит уже в следующем году.

Добавим, на одном из своих концертов Элтон Джон увидел украинку с сине-желтым флагом. Обратив на нее внимание, он остановил концерт и показал на нее другим зрителям.

Почему Элтон Джон уходит со сцены