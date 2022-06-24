Легендарний британський виконавець Елтон Джон вкотре підтримав Україну. На одному з концертів він звернув увагу на український прапор. Відео цього моменту почали поширювати в мережі, повідомляє 24 канал.

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Елтон Джон підтримав Україну

Співак нещодавно відправився у прощальний тур. Днями він зіграв концерт у Брістолі в Англії, де зібрав десятки тисяч шанувальників.

Під час гри на роялі Елтон Джон помітив дівчину з українським прапором. Він зупинився та показав на неї іншим фанам, тоді як українка високо підняла стяг. Присутні почали аплодувати та фотографувати символічний момент.

Елтон Джон побачив українку на концерті: дивіться відео

Додамо, нещодавно Україну підтримала голлівудська зірка Анджеліна Джолі. Вона закликала звернути увагу на потреби дітей, які страждають через війну.

Як Елтон Джон підтримував Україну