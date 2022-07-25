Ще у 2018 році британська знаменитість Елтон Джон оголосив про завершення кар'єри після 50 років творчості. Днями він знову наголосив, що з концертними турами буде покінчено.

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Елтон Джон більше не гастролюватиме

В одному з інтерв'ю музикант розповів, що дає концерти світом 17 років – це його неабияк втомило. Тому він ще раз підкреслив, що закінчить гастрольну діяльність. Втім, Елтон Джон натякнув, що творчість в його житті залишиться.

Тепер я можу сказати, що це все. Я не залишусь без музики. Але я втомився мотатися світом з концертами і більше не хочу цим займатися. Я гастролюю від 17 років,

– сказав Елтон Джон.

Зауважимо, що Елтон Джон наразі перебуває в останньому турі – Farewell Yellow Brick Road Tour. Він розпочав його у 2018, а завершить вже наступного року.

Додамо, на одному зі своїх концертів Елтон Джон побачив українку з синьо-жовтим прапором. Звернувши на неї увагу, він зупинив концерт, та показав на неї іншим глядачам.

Чому Елтон Джон йде зі сцени