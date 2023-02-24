Елтон Джон пожертвував Україні величезну суму грошей та пригадав свій концерт у Києві

Благодійний фонд британського співака Елтона Джона направив Україні велику суму коштів на підтримку України – 125 тисяч доларів. Музикант наголосив, що обіцяв допомогти українцям ще під час концерту в Києві у 2007 році.

На що підуть гроші від фонду Елтона Джона

Кошти надійдуть до благодійного фонду UNITED24. На ці гроші буде закуплено 10 біохімічних аналізаторів крові.

Важливо Елтон Джон зупинив концерт, коли побачив українку з синьо-жовтим прапором

Співак стурбований, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну уповільнило боротьбу з ВІЛ та СНІД.

"На додаток до величезних людських жертв та руйнувань, під загрозою опинилися успіхи України у припиненні епідемії ВІЛ. Тому я радий оголосити про нове фінансування для країни, щоб гарантувати, що цей прогрес не буде втрачено, щоб підтримати послуги для людей, які живуть з ВІЛ", – заявив Елтон.

Елтон Джон пригадав концерт у Києві

Співак пригадав, як одного прекрасного весняного вечора 2007 року мав концерт у Києві.

Дивлячись на 300-тисячний натовп, я пообіцяв народу України, що зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти покласти край кризі СНІДу,

– каже Елтон Джон.



Координаторка фандрейзингової платформи UNITED24 Ярослава Гресь в Instagram додала, що Елтон Джон оголосив про перший внесок у розмірі 125 тисяч доларів.

"Обіцянка, яку я дав з київської сцени, залишається незмінною: я підтримуватиму народ України як ніколи раніше", – запевнив музикант.



Як Елтон Джон підтримував Україну