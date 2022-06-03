Елегантна та вишукана: Кейт Міддлтон зачарувала ніжним образом у лимонній сукні – фото
Джерело:інстаграм королівської сім'ї
3 червня відбулася служба подяки в соборі Святого Павла в Лондоні. Туди прибули члени королівської родини. Кейт Міддлтон одягнула на службу елегантну сукню лимонного кольору, яку довершила капелюшком.
Служба подяки відбулася в рамках святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. У соборі Святого Павла зібралися члени королівської родини, однак Її Величності не було.
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Лаконічний образ Кейт Міддлтон
Дружина принца Вільяма, як завжди, зачарувала вишуканістю та елегантністю. Вона одягнула ніжну сукню лимонного кольору, яку поєднала зі світло-коричневими замшевими туфлями-човниками на підборах. Волосся герцогині зібрали в акуратну зачіску, яку доповнили капелюшком у тон вбрання. На обличчі в Кетрін був макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. Серед аксесуарів look довершили рукавички, клатч у тон вбрання та розкішні сережки.
Принц Вільям позував поруч з дружиною в чорному смокінгу з нагородами на жакеті, білій сорочці та краватці.
Кейт Міддлтон на службі подяки в Лондоні / Фото з інстаграму HELLO! Magazine
Кейт Міддлтон на службі подяки в Лондоні / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Кейт Міддлтон на службі подяки в Лондоні / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Принц Гаррі та Меган Маркл також були на службі
- Молодший брат Вільяма – принц Гаррі разом з дружиною та дітьми прилетів зі Сполучених Штатів Америки до Лондона, щоб привітати бабусю з 70-річчям правління та познайомити її з правнучкою Лілібет.
- 4 червня маленькій Лілібет виповниться рік. Перший день народження вона проведе в колі королівських родичів.
- Подружжя було присутнє на параді Trooping the Colour, однак не виходило разом з іншими членами сім'ї на балкон Букінгемського палацу, оскільки вже два роки не виконує королівських обов'язків.
- 3 червня Меган і Гаррі приїхали до собору Святого Павла, де приєдналися до служби подяки. Увага публіки була прикута до подружжя, адже це перший публічний вихід пари в Лондоні після виходу з монаршої родини.