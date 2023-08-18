Кулінар розповів, що з дитинства соромився своєї лисини на потилиці. Відтак лише зараз наважився на операцію з пересадки волосся.

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Ектор Хіменес-Браво розповів про операцію

Кулінар зізнався, що проблема з волоссям є дуже поширеною у його родині. За словами Ектора, його батько облисів у 30 років. Старший брат кухаря також зараз майже не має волосся.

Як виявилось, тато кулінара навіть робив операцію з пересадки волосся. Втім, вона була безуспішною. Відтак сам шеф-кухар дуже скептично ставився до такої процедури. Однак вирішив, що технології змінюються, медицина покращується, тож треба спробувати. Так, Ектор Хіменес-Браво наважився на операцію з пересадки волосся.

Ектор Хіменес-Браво зробить операцію з пересадки волосся / Скриншот з інстаграм-сторіс



Ектор Хіменес-Браво планує зробити операцію з пересадки волосся / Скриншот з інстаграм-сторіс

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