Кулінар розповів, що з дитинства соромився своєї лисини на потилиці. Відтак лише зараз наважився на операцію з пересадки волосся.
До теми "Схожий на Залужного": Ектор Хіменес-Браво кардинально змінив імідж – несподіване відео
Ектор Хіменес-Браво розповів про операцію
Кулінар зізнався, що проблема з волоссям є дуже поширеною у його родині. За словами Ектора, його батько облисів у 30 років. Старший брат кухаря також зараз майже не має волосся.
Як виявилось, тато кулінара навіть робив операцію з пересадки волосся. Втім, вона була безуспішною. Відтак сам шеф-кухар дуже скептично ставився до такої процедури. Однак вирішив, що технології змінюються, медицина покращується, тож треба спробувати. Так, Ектор Хіменес-Браво наважився на операцію з пересадки волосся.
Ектор Хіменес-Браво зробить операцію з пересадки волосся / Скриншот з інстаграм-сторіс
Ектор Хіменес-Браво планує зробити операцію з пересадки волосся / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зірки розповіли про свої хвороби
- Арнольду Шварценеггеру поставили діагноз дислексія. Це хвороба, що характеризується проблемами з читанням за відсутності порушень слуху і зору. Хвороба заважає актору добре читати, попри нормальний інтелект. У школі його часто били лінійкою через це.
- Белла Хадід страждає на хворобу Лайма. Нещодавно вона закінчила курс лікування, тривалістю понад 100 днів.
- Позитив тривалий час має алкогольну залежність. За словами артиста, спиртне допомагало йому закритися від себе та світу. Так він хотів розв'язати свої проблеми. Втім, зрештою зрозумів, що це не допомагає. Попри те, що поки йому не вдалося повністю прибрати алкоголь зі свого життя, він зізнався, що вміє себе контролювати.