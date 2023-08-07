Белла поділилася, що вона закінчила курс лікування, тривалістю понад 100 днів. Також модель подякувала своїй мамі за підтримку та допомогу.

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Знаменитість поділилася, що всі ті труднощі, з якими вона зіткнулась на своєму шляху, були того варті. Тож вона нічого б не змінювала у цьому житті, оскільки це допомогло їй бути такою, як вона є.

По-перше, зі мною все гаразд, вам нема про що турбуватися. По-друге, я б нічого не змінила ні за що на світі. Якби мені довелося пройти через усе це знову, щоб дістатися сюди, у цей самий момент, у якому я перебуваю просто зараз, з усіма вами, я б зробила все це. Це зробило мене тією, ким я є сьогодні,

– зазначила зірка.

"Всесвіт працює найболючішими і найпрекраснішими способами, але я маю сказати, що, якщо ви боретеся — все налагодиться. Я обіцяю залишатися сильною, вірити в себе і в краще, тоді хмари почнуть розсіюватися. Я відчуваю величезну вдячність за ці 100 з гаком днів лікування, майже 15 років невидимих страждань — усе це того варте", – додала Белла.

Реакція мережі

Під публікацією шанувальники підтримали знаменитість. Вони побажали їй якнайшвидшого одужання:

"Я люблю тебе, жінка-воїн";

"Я так пишаюся тобою. Маленька Белла сидить там і так широко посміхається, дивлячись на дорослу Беллу";

"Ти завжди так надихаєш, Белла. Який жахливо і важкий час. Я зараз така рада за тебе";

"Всієї радості світу тобі. Посилаю багато любові";

"Великої любові вам, прекрасна сильна душа! Посилаю вам сили та любові до вашого одужання".

Сестра знаменитості Джіджі Хадід також підтримала Беллу в коментарях: "Я люблю тебе, я така пишаюся і щаслива за тебе ".

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