Белла поділилася, що вона закінчила курс лікування, тривалістю понад 100 днів. Також модель подякувала своїй мамі за підтримку та допомогу.
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Знаменитість поділилася, що всі ті труднощі, з якими вона зіткнулась на своєму шляху, були того варті. Тож вона нічого б не змінювала у цьому житті, оскільки це допомогло їй бути такою, як вона є.
По-перше, зі мною все гаразд, вам нема про що турбуватися. По-друге, я б нічого не змінила ні за що на світі. Якби мені довелося пройти через усе це знову, щоб дістатися сюди, у цей самий момент, у якому я перебуваю просто зараз, з усіма вами, я б зробила все це. Це зробило мене тією, ким я є сьогодні,
– зазначила зірка.
"Всесвіт працює найболючішими і найпрекраснішими способами, але я маю сказати, що, якщо ви боретеся — все налагодиться. Я обіцяю залишатися сильною, вірити в себе і в краще, тоді хмари почнуть розсіюватися. Я відчуваю величезну вдячність за ці 100 з гаком днів лікування, майже 15 років невидимих страждань — усе це того варте", – додала Белла.
Реакція мережі
Під публікацією шанувальники підтримали знаменитість. Вони побажали їй якнайшвидшого одужання:
- "Я люблю тебе, жінка-воїн";
- "Я так пишаюся тобою. Маленька Белла сидить там і так широко посміхається, дивлячись на дорослу Беллу";
- "Ти завжди так надихаєш, Белла. Який жахливо і важкий час. Я зараз така рада за тебе";
- "Всієї радості світу тобі. Посилаю багато любові";
- "Великої любові вам, прекрасна сильна душа! Посилаю вам сили та любові до вашого одужання".
Сестра знаменитості Джіджі Хадід також підтримала Беллу в коментарях: "Я люблю тебе, я така пишаюся і щаслива за тебе".
Проблеми зі здоров'ям у світових знаменитостей
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