Кулинар рассказал, что с детства стеснялся своей лысины на затылке. Следовательно, только сейчас решился на операцию по пересадке волос.

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Эктор Хименес-Браво рассказал об операции

Кулинар признался, что проблема с волосами является очень распространенной в его семье. По словам Эктора, его отец облысел в 30 лет. Старший брат повара также сейчас почти не имеет волос.

Как оказалось, папа кулинара даже делал операцию по пересадке волос. Но она была безуспешна. Следовательно, сам шеф-повар очень скептически относился к такой процедуре. Однако решил, что технологии меняются, медицина улучшается, поэтому нужно попробовать. Так, Эктор Хименес-Браво отважился на операцию по пересадке волос.



Эктор Хименес-Браво сделает операцию по пересадке волос / Скриншот с инстаграмм-сторис



Эктор Хименес-Браво планирует сделать операцию по пересадке волос / Скриншот с инстаграмм-сторис

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