Ексдружина Дзідзьо SLAVIA розповіла, як ходила на побачення з залицяльником з-за кордону
Джерело:"Зірковий шлях"
Влітку цього року зіркове подружжя Дзідзьо та SLAVIA подало на розлучення. Досі невідомо, чи розірвали вони свій шлюб, але співачка встигла сходити на перше побачення. Як вона запевняє, стосунки з залицяльником не продовжилися.
Розмови довкола найгучнішого розлучення року не вщухають з квітня, а після кожного інтерв'ю SLAVIA спливають нові деталі розриву. Однак артистка нарешті розповіла не про минуле, а про сьогодення. Вона зізналась, що довкола неї крутиться безліч залицяльників, але всім чоловікам зірка дає відпір. Після Дзідзьо в неї було всього одне побачення, та й те випадково.
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Співачка поділилась, що йшла на зустріч з партнером, а опинилась на побаченні. Під час ділової зустрічі чоловік, ім'я якого SLAVIA не розголошує, заявив, що прилетів в Україну заради неї.
Людина прилетіла далеко з-за кордону і, виявляється, до мене. І мені про це не сказала. Ми просто зустрілися, якісь свої справи вирішували, і він мені розказав, що прилетів спеціально до мене,
– пригадала SLAVIA.
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Знаменитість пояснює, що не поспішає шукати нове кохання, бо "в нас не прийнято" поринати у нові стосунки одразу після розлучення. Ба більше, вона не виключає того, що може зійтися з Дзідзьо, адже ніжність між ними нібито досі є.
У житті все можливо. Я ані від чого не відхрещуюсь, бувають різні періоди в житті. Люди можуть міняти свої думки, все в житті можливо,
– заінтригувала SLAVIA.