Розмови довкола найгучнішого розлучення року не вщухають з квітня, а після кожного інтерв'ю SLAVIA спливають нові деталі розриву. Однак артистка нарешті розповіла не про минуле, а про сьогодення. Вона зізналась, що довкола неї крутиться безліч залицяльників, але всім чоловікам зірка дає відпір. Після Дзідзьо в неї було всього одне побачення, та й те випадково.

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Співачка поділилась, що йшла на зустріч з партнером, а опинилась на побаченні. Під час ділової зустрічі чоловік, ім'я якого SLAVIA не розголошує, заявив, що прилетів в Україну заради неї.

Людина прилетіла далеко з-за кордону і, виявляється, до мене. І мені про це не сказала. Ми просто зустрілися, якісь свої справи вирішували, і він мені розказав, що прилетів спеціально до мене,

– пригадала SLAVIA.

Наголосимо, у мережі припускають, що цим залицяльником може бути диригент Тарас Демчишин. У серпні він прилітав до України з Японії, аби підтримати SLAVIA на концерті з оркестром у Хмельницькій філармонії. Цю співпрацю нібито ініціював саме чоловік.

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Знаменитість пояснює, що не поспішає шукати нове кохання, бо "в нас не прийнято" поринати у нові стосунки одразу після розлучення. Ба більше, вона не виключає того, що може зійтися з Дзідзьо, адже ніжність між ними нібито досі є.

У житті все можливо. Я ані від чого не відхрещуюсь, бувають різні періоди в житті. Люди можуть міняти свої думки, все в житті можливо,

– заінтригувала SLAVIA.

Зауважимо, Дзідзьо теж зізнавався, що не встиг закохатися після розлучення. Зараз його серце нібито зайняте роботою.