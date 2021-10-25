Українська співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) – вільна, адже розлучилась з артистом Дзідзьо після 8 років шлюбу. Вона розповіла, чи знайшла вже нове кохання.
До слова Колишня дружина Дзідзьо похизувалася ефектним аутфітом: яскраве фото SLAVIA
Чи знайшла SLAVIA нове кохання
Зірка зізналась, що має залицяльників, адже часто отримує подарунки. Та, схоже, вона все ще не готова до серйозного роману з чоловіком.
Доставка квітів працює. Квіти доставляють. Але пропозиції я не поспішаю приймати,
– поділилась співачка.
SLAVIA й справді дуже часто ділиться фото з великими букетами квітів.
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SLAVIA з квітами / Фото з інстаграму SLAVIA
Зазначимо, нещодавно Оля Полякова прокоментувала розлучення Дзідзьо. Вона поділилась, яка дружина підходила б співаку. "Я розумію, що йому потрібна сильна жінка. Така українська жінка, яка зможе його направляти. Дівчата, поки Дзідзьо холостякує, я вас прошу, не прогадаєте. Це класний мужчина для життя", – поділилась знаменитість.
Водночас сам Дзідзьо "не помічає жінок". Він повністю занурений у роботу й не має часу на романтику. Тому серце артиста також вільне.