Разговоры вокруг самого громкого развода года не утихают с апреля, а после каждого интервью SLAVIA всплывают новые детали разрыва. Однако артистка наконец рассказала не о прошлом, а о настоящем. Она призналась, что вокруг нее крутится множество ухажеров, но всем мужчинам звезда дает отпор. После Дзидзьо у нее было всего одно свидание, да и то случайно.

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Певица поделилась, что шла на встречу с партнером, а оказалась на свидании. Во время деловой встречи мужчина, имя которого SLAVIA не разглашает, заявил, что прилетел в Украину ради нее.

Человек прилетел далеко из-за границы и, оказывается, ко мне. И мне об этом не сказал. Мы просто встретились, какие-то свои дела решали, и он мне рассказал, что прилетел специально ко мне,

– вспомнила SLAVIA.

Отметим, в сети предполагают, что этим ухажером может быть дирижер Тарас Демчишин. В августе он прилетал в Украину из Японии, чтобы поддержать SLAVIA на концерте с оркестром в Хмельницкой филармонии. Это сотрудничество якобы инициировал именно мужчина.

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Знаменитость объясняет, что не спешит искать новую любовь, потому что "у нас не принято" погружаться в новые отношения сразу после развода. Более того, она не исключает того, что может сойтись с Дзидзьо, ведь нежность между ними якобы до сих пор есть.

В жизни все возможно. Я ни от чего не открещиваюсь, бывают разные периоды в жизни. Люди могут менять свои мысли, все в жизни возможно,

– заинтриговала SLAVIA.

Заметим, Дзидзьо тоже признавался, что не успел влюбиться после развода. Сейчас его сердце якобы занято работой.