Український співак і продюсер Дзідзьо прокоментував музичну кар'єру колишньої дружини SLAVIA (Ярослава Хома). На його думку, кожен артист повинен створювати свою особистість самостійно.

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Чому Дзідзьо не просував SLAVIA

Музикант зауважив, що не хотів би займатися продюсуванням своєї дружини й переносити шоу-бізнес у стосунки.

Мені шоу-бізнесу повністю вистачає. Є випадки, коли стосунки будуються за принципом "шоу-бізнес до шоу-бізнесу". Але знаєте, коли це відбувається? Коли обоє в парі самі себе створили в шоу-бізнесі. Тоді вони можуть бути разом, бо знають ціну своїм зусиллям. А коли один себе створив, а інший каже: "Тепер ти й мене створи" – це не працює,

– наголосив Дзідзьо.

Артист зізнався, що іноді давав поради екскоханій. Однак вона їх начебто не сприймала й вважала образливими.

"Я казав Ярославі, що вона мусить сама зрозуміти, які пісні співатиме і що для неї органічно. Вона ж вважала, що мої зауваження весь час були надто гострими. А коли мама говорить дитині не їсти цукерки — це означає, що вона її не любить? Навпаки! Я дуже багато пройшов на своєму творчому шляху і хотів вберегти Славу від помилок, як малу дитину", – підкреслив чоловік.



SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA

Дзідзьо додав, що тепер SLAVIA має можливість для самостійного розвитку: "З іншого боку, без тих помилок вона не зрозуміє, як правильно. Але зараз у неї гарний період для того, щоб розвиватись самостійно. І це набагато краще, аніж якби я допомагав своїми підказками. Тому не сумніваюся: у всіх все буде добре!".

Зазначимо, що після розлучення з Дзідзьо Ярослава Хома випустила нову пісню "Любов любов", яка присвячена стосункам з колишнім чоловіком.