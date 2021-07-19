SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) та Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) оголосили про розлучення декілька місяців тому. Проте ексобраниця відомого артиста продовжує в інтерв'ю відповідати на питання, що стосуються цього періоду життя.

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SLAVIA про роль у фільмі Дзідзьо

Жінка поділилася, що сприймає з вдячністю все, що з нею відбувається, оскільки так набагато легше жити. Коли переїхала до Києва, то зрозуміла, що саме з цього моменту починається втілення її мрії.

"Я закінчила акторську школу, чесно рік їздила на пари, займалася. Спонукав мене до цього фільм Михайла "Дзідзьо. Контрабас". Тоді він дав мені мікророль у фільмі. А я хотіла більше себе проявити, зіграти щось значніше. Але Михайло казав, що я не маю освіти, а він переживає та хоче бачити професіоналів своєї справи", – розповіла Ярослава.

Вона вважає, що для того, щоб достойно зіграти роль, не обов'язково мати диплом: "Звісно, що навчанням не потрібно нехтувати. Тому я й пішла вчитися. Ця акторська школа дала мені не лише ази професії, а й допомогла зрозуміти себе. Зокрема й у ставленні до розлучення".

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SLAVIA про участь в "Х-факторі"

Ярослава пішла на проєкт і згодом за власним бажанням покинула його. Зізналася, що на це було декілька причин. Однією з них стало те, що вона нічого не сказала чоловікові.

Тоді якраз вийшов мій кліп "Чиста, як сльоза". Після прем'єри мене запросили на телекастинг, попередні відбори я не проходила. Відверто кажучи, не очікувала, що пройду далі. Михайло в той час був на гастролях у Франції. Я боялася його реакції,

– поділилася Хома.

Жінка додала, коханий не хотів, щоб вона "світилася", казав зачекати. Ярослава розуміла це, адже він публічна людина й не хотів, щоб обговорювали його особисте життя. Проте вона дуже хотіла проявити себе. В таборі "Х-фактора" пробула декілька днів під постійним наглядом камер, навіть вночі.

"Водночас мені телефонували з кіношколи, а через день мав повернутися Михайло. Я не очікувала, що потраплю в той тренувальний табір, була перелякана, виступала без ентузіазму. Були такі стресові обставини: у кімнатах старенького санаторію досить холодно, у нас було замало часу на сон, навіть вночі могли зайти з камерою і знімати, що ми робимо. Важко було сконцентруватися, вивчити слова незнайомої пісні англійською. Іноді доводилося ховатися навіть у туалеті, але охорона слідкувала, щоб там учасники довго не затримувалися. Тобто, було важко психологічно. Виступила я невдало й пішла з проєкту, проте радію, що так сталося", – розповіла співачка.

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Думки SLAVIA про розлучення

Жінка зізналася, що тоді ще навіть не думала про розлучення. Той період був дуже важливий для неї, оскільки хотілося знайти себе, вийти з тіні зіркового чоловіка. Сім'ю вона прагнула зберегти.

Сім'ю я до останнього намагалася зберегти. Навіть тоді, коли зберігати не було що,

– наголосила SLAVIA.

Наразі між SLAVIA та Дзідзьо відбувається шлюборозлучний процес. Досі вони офіційно не розлучені, оскільки ще не розв'язали всі питання.

З Михайлом Ярослава спілкується все рідше, оскільки відчуває певний психологічний тиск: "Коли ділюся своїми ідеями, він починає розказувати, як важко це реалізувати. Постійно застерігає, каже не робити цього. І це пригнічує, ламає крила. Від таких слів опускаються руки, зароджуються сумніви. А я хочу впевнено робити те, що роблю".