SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) и Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) объявили о разводе несколько месяцев назад. Однако экс-избранница известного артиста продолжает в интервью отвечать на вопросы, касающиеся этого периода жизни.

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SLAVIA о роли в фильме Дзидзьо

Женщина поделилась, что воспринимает с благодарностью все, что с ней происходит, поскольку так гораздо легче жить. Когда переехала в Киев, то поняла, что именно с этого момента начинается воплощение ее мечты.

"Я закончила актерскую школу, честно год ездила на пары, занималась. Побудил меня к этому фильм Михаила "Дзидзьо. Контрабас". Тогда он дал мне микророль в фильме. А я хотела больше себя проявить, сыграть что-то более значительное. Но Михаил говорил, что я не имею образования, а он переживает и хочет видеть профессионалов своего дела", – рассказала Ярослава.

Она считает, что для того, чтобы достойно сыграть роль, не обязательно иметь диплом: "Конечно, учебой не нужно пренебрегать. Поэтому я и пошла учиться. Эта актерская школа дала мне не только азы профессии, но и помогла понять себя. В том числе и в отношении к разводу".

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SLAVIA об участии в "Х-факторе"

Ярослава пошла на проект и впоследствии по собственному желанию покинула его. Призналась, что было несколько причин. Одной из них стало то, что она ничего не сказала мужу.

Тогда как раз вышел мой клип "Чиста, як сльоза". После премьеры меня пригласили на телекастинг, предварительные отборы я не проходила. Откровенно говоря, не ожидала, что пройду дальше. Михаил в то время был на гастролях во Франции. Я боялась его реакции,

– поделилась Хома.

Женщина добавила, что любимый не хотел, чтобы она "светилась", говорил подождать. Ярослава понимала это, ведь он публичный человек и не хотел, чтобы обсуждали его личную жизнь. Однако она очень хотела проявить себя. В лагере "Х-фактора" пробыла несколько дней под постоянным наблюдением камер, даже ночью.

"В то же время мне звонили из киношколы, а через день должен был вернуться Михаил. Я не ожидала, что попаду в тот тренировочный лагерь, была испугана, выступала без энтузиазма. Были такие стрессовые обстоятельства: в комнатах старенького санатория довольно холодно, у нас было мало времени на сон, даже ночью могли зайти с камерой и снимать, что мы делаем. Трудно было сконцентрироваться, выучить слова незнакомой песни на английском. Иногда приходилось прятаться даже в туалете, но охрана следила, чтобы там участники долго не задерживались. То есть, было тяжело психологически. Выступила я неудачно и ушла из проекта, однако рада, что так произошло", – рассказала певица.

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Мысли SLAVIA о разводе

Женщина призналась, что тогда еще даже не думала о разводе. Тот период был очень важен для нее, так хотелось найти себя, выйти из тени звездного мужа. Семью она стремилась сохранить.

Семью я до последнего пыталась сохранить. Даже тогда, когда сохранять было нечего,

– подчеркнула SLAVIA.

Сейчас между SLAVIA и Дзидзьо происходит бракоразводный процесс. До сих пор они официально не разведены, поскольку еще не решили все вопросы.

С Михаилом Ярослава общается все реже, поскольку испытывает определенное психологическое давление: "Когда делюсь своими идеями, он начинает рассказывать, как трудно это реализовать. Постоянно предостерегает, говорит не делать этого. И это угнетает, ломает крылья. От таких слов опускаются руки, зарождаются сомнения. А я хочу уверенно делать то, что делаю".