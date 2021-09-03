Ексдружина Дзідзьо позувала в леопардовій спідниці та рожевому топі: яскраве фото

Колишня дружина популярного артиста Дзідзьо оприлюднила нове фото. Знаменитість показала новий образ, який обрала для зйомок.

SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) поділилася новою світлиною. Вона взяла участь в зйомках реаліті-шоу й показала яскравий образ, в якому постала перед камерами.

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Образ SLAVIA

Екскохана Дзідзьо позувала, сидячи на кріслі. Вона одягнула спідницю ніжно-рожевого кольору з леопардовим принтом і топ кольору фуксії на бретелях. Такий одяг гармонійно поєднався з атмосферою студії, де відбувалися зйомки.

Довге розкішне волосся вклала у легкі локони, які гарно спадали наперед. На обличчі виконавиця зробила легкий макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. Серед аксесуарів її look довершили довгі сережки та ланцюжок.



Співачка SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA

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