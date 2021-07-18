Колишня дружина артиста Дзідзьо SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) опублікувала нове фото на особистій сторінці. Вона часто ділиться в блозі думками з різних питань та показує шанувальницям стильні та трендові образи.

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Образ SLAVIA

Співачка позувала в одному з розважальних закладів Києва на тлі великих масок, що були прикріплені на стіну. Вона приміряла стильне та злегка відверте вбрання, що підкреслювало бездоганну фігуру.

SLAVIA постала у пудровому кроп-топі на довгий рукав, який поєднала з джинсовими мінішортами з торочками. Тонку талію підкреслив широкий смугастий ремінь з пряжкою, на якій зображений логотип Gucci.

Звабливий аутфіт артистка доповнила леопардовою сумочкою з золотистим ланцюжком, сережками-кільцями та сонцезахисними окулярами. Вона розпустила волосся та вклала його легкими хвильками, а на обличчі зробила макіяж. SLAVIA підкреслила очі стрілками, а губи нафарбувала червоною помадою.



SLAVIA / Фото з інстаграму зірки

У підписі до фото Ярослава поділилась думками щодо свого життя. Вона зізналась, що в один момент зрозуміла, наскільки сильно заплуталась. Тоді зірка почала шукати себе.

Жінка це "сто облич і тисяча ролей" і, часом примірявши одну роль, ми так вживаємося в неї, що вона ніби стає нашою суттю. І тоді ми втрачаємо рівновагу, гармонію. Для когось це роль жінки й мамки (чи няньки), для когось це роль бізнеследі, для когось коханки, для когось доньки…

– поділилась SLAVIA.

"Ця одна роль сковує, і ніби маска приростає до життя. Але наша з вами природа жива і рухлива. Нам не можна застрявати в чомусь одному. Нам потрібно мінятися, переживати різні емоції, стани. Потрібно по-різному проявлятися у світі", – підкреслила співачка.