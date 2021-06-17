SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) після розлучення намагається відволіктися. У цьому їй допомагають подорожі. Виконавиця мандрує мальовничою Батьківщиною та вивчає куточки рідної землі. У подорожах демонструє красиві образи.

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Спортивний look SLAVIA

Зірка побувала в історико-культурному комплексі "Замок Радомисль", де позувала на камеру в спортивному вбранні. На серії фото, які Ярослава опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, вона позує в бежевому костюмі, що складався з лосинів і топу з довгими рукавами. На талії дівчина зав'язала білу спортивну кофту.

Комфортне вбрання SLAVIA поєднала з чорними кросівками. Волосся вона вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила повсякденний макіяж. Серед аксесуарів довершила look стильними сонцезахисними окулярами.



SLAVIA у спортивному вбранні / Фото з інстаграму SLAVIA

У дописі знаменитість розповіла про культурну пам'ятку – замок "Радомисль", в якому їй пощастило побувати: