SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) після розлучення намагається відволіктися. У цьому їй допомагають подорожі. Виконавиця мандрує мальовничою Батьківщиною та вивчає куточки рідної землі. У подорожах демонструє красиві образи.
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Спортивний look SLAVIA
Зірка побувала в історико-культурному комплексі "Замок Радомисль", де позувала на камеру в спортивному вбранні. На серії фото, які Ярослава опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, вона позує в бежевому костюмі, що складався з лосинів і топу з довгими рукавами. На талії дівчина зав'язала білу спортивну кофту.
Комфортне вбрання SLAVIA поєднала з чорними кросівками. Волосся вона вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила повсякденний макіяж. Серед аксесуарів довершила look стильними сонцезахисними окулярами.
SLAVIA у спортивному вбранні / Фото з інстаграму SLAVIA
У дописі знаменитість розповіла про культурну пам'ятку – замок "Радомисль", в якому їй пощастило побувати:
- перша згадка про цей замок датується 1612 роком. Монахи Києво-Печерської Лаври побудувати там першу в центральній Україні паперову фабрику;
- у 1902 році споруду реконструювали під млин;
- у 1989 році в млині виготовили останню партію муки та закинули його;
- протягом наступних 20 років приміщення руйнувалося та перетворювалося на звалище. Територія була заболочена, закинута;
- у 2007 році Ольга Богомолець допомогла відреставрувати замок і повернути його до життя;
- на його території створили історико-культурний комплекс з єдиним у світі Музеєм української домашньої ікони. Вражає не лише кількість та унікальна колекція ікон, а й кількість експонатів історичної цінності українського народу;
- в замку є зала з унікальною акустикою, де проводять концерти;
- на території замку, яка оточена водою, є ландшафтний парк;
- у комплексі працює кав'ярня, печуть млинці, є гойдалки, човни та інші необхідні речі для відпочинку всією сім'єю.