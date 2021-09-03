SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) поділилася новою світлиною. Вона взяла участь в зйомках реаліті-шоу й показала яскравий образ, в якому постала перед камерами.
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Образ SLAVIA
Екскохана Дзідзьо позувала, сидячи на кріслі. Вона одягнула спідницю ніжно-рожевого кольору з леопардовим принтом і топ кольору фуксії на бретелях. Такий одяг гармонійно поєднався з атмосферою студії, де відбувалися зйомки.
Довге розкішне волосся вклала у легкі локони, які гарно спадали наперед. На обличчі виконавиця зробила легкий макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. Серед аксесуарів її look довершили довгі сережки та ланцюжок.
Співачка SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA
Попередні образи SLAVIA
- В одному з розважальних закладів Києва SLAVIA позувала в пудровому топі та джинсових мінішортах.
- У бежевому спортивному костюмі співачка подорожувала Україною.
- Виконавиця продемонструвала жіночність в елегантній зелено-синій сукні.