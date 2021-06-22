SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) після розлучення не засмучується й продовжує будувати кар'єру співачки. Також знаменитість на особистій сторінці в інстаграмі часто публікує фото, на яких показує бездоганні аутфіти.
Дивіться також SLAVIA показала спортивний образ під час подорожі Україною: фото
Елегантний образ SLAVIA
Днями Ярослава оприлюднила світлину, на якій зображена в елегантній сукні справжньої леді. SLAVIA позувала на камеру у вбранні зелено-синього кольору на тонких бретелях і зі спокусливим декольте. Особливого шарму та вишуканості образові додавала накидка з білих намистин.
Довге розкішне волосся виконавиця вклала у красиві легкі локони, а на обличчі зробила виразний макіяж з темними тінями на повіках і червоною помадою на губах.
Справжня леді вміє збуджувати мозок і сказати: "Ні",
– зазначила SLAVIA в дописі.
Вишуканий образ SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA
У коментарях прихильники знаменитості засипають її компліментами. Вони зазначають, що SLAVIA, як завжди, виглядає неперевершено.
- "Ви дуже красиві!"
- "Красуня! Найкраща!"
- "Розкішна!"
- "Неймовірні!"
- "Чудова!"