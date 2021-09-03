SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) поделилась новой фотографией. Она приняла участие в съемках реалити-шоу и показала яркий образ, в котором предстала перед камерами.

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Образ SLAVIA

Экс-возлюбленная Дзидзьо позировала, сидя на кресле. Она надела юбку нежно-розового цвета с леопардовым принтом и топ цвета фуксии на бретелях. Такая одежда гармонично сочеталась с атмосферой студии, где проходили съемки.

Длинные роскошные волосы уложила в легкие локоны, которые класиво спадали наперед. На лице исполнительница сделала легкий макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Среди аксессуаров ее look завершили длинные серьги и цепочка.



Певица SLAVIA / Фото с инстаграма SLAVIA

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