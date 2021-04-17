Турагентка Анна опублікувала допис на особистій сторінці в інстаграмі, у якому відповіла на чутки щодо неї та ексчоловіка, колишнього керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

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Спершу дівчина розповіла, що не змінювала прізвище, оскільки не хотіла мати проблем з документами. Вона часто їздить за кордон, має відкриті візи та інші документи з прізвищем Богдан. Переоформлення їх зайняло б дуже багато часу та зусиль.

Анна Богдан про фінансування участі в "Холостяку"

Згодом Аня згадала про закиди щодо фінансування проєкту її колишнім чоловіком. Дівчина наголосила, що не розуміє, для чого розповсюджують такі плітки, у яких немає жодних доказів. Також додала, що її вражає той факт, що подібні припущення поширюють інші учасниці "Холостяка".

Для чого моєму колишньому чоловікові це робити? Щоб спостерігати, як його екскохана будує стосунки з іншим чоловіком, цілується з ним? Дороге задоволення (жарт, сподіваюся, всі розуміють мій сарказм). Це просто нісенітниця,

– емоційно висловилася Анна.

"Після розлучення ми з Андрієм не спілкувалися і не зустрічалися. Про мою участь в проєкті він міг дізнатися після офіційного оголошення. Я сподіваюся, що ми всі розумні люди і вміємо фільтрувати інформацію. Хочеться вірити, що ця тема більше нікого не хвилюватиме і плітки припинять поширювати", – зазначила Богдан.

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Зазначимо, раніше Анна розповідала, що не спілкується з ексчоловіком і не знає, як він ставиться до її участі в реаліті-шоу "Холостяк".