Турагент Анна опубликовала сообщение на личной странице в инстаграме, в котором ответила на слухи относительно нее и экс-супруга, бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.

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Сначала девушка рассказала, что не меняла фамилию, так как не хотела иметь проблем с документами. Она часто ездит за границу, имеет открытые визы и другие документы с фамилией Богдан. Переоформление их заняло бы очень много времени и усилий.

Анна Богдан о финансировании участия в "Холостяке"

Впоследствии Аня вспомнила об упреках относительно финансирования проекта ее бывшим мужем. Девушка подчеркнула, что не понимает, для чего распространяют такие сплетни, у которых нет никаких доказательств. Также добавила, что ее поражает тот факт, что подобные предположения распространяют другие участницы "Холостяка".

Для чего моему бывшему мужу это делать? Чтобы наблюдать, как его экс-возлюбленная строит отношения с другим мужчиной, целуется с ним? Дорогое удовольствие (шутка, надеюсь, все понимают мой сарказм). Это просто чушь,

– эмоционально высказалась Анна.

"После развода мы с Андреем не общались и не встречались. О моем участии в проекте он мог узнать после официального объявления. Я надеюсь, что мы все умные люди и умеем фильтровать информацию. Хочется верить, что эта тема больше никого не будет волновать и сплетни прекратят распространять", – отметила Богдан.

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Отметим, ранее Анна рассказывала, что не общается с экс-супругом и не знает, как он относится к ее участию в реалити-шоу "Холостяк".