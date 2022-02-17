Поки Меган Фокс готується до весілля зі своїм молодим бойфрендом Machine Gun Kelly, Браян Остін теж налагодив особисте життя. Лише недавно пара офіційно розлучилась, проте активно веде особисте життя порізно.

До слова Колишній Меган Фокс Браян Остін Грін уп'яте стане батьком

Зараз Браян Остін Грін чекає на дитину від 36-річної австралійської танцівниці, на ім'я Шарна Берджесс. Вона закрутили роман за п'ять місяців після розриву з Меган Фокс. Для Шарни така дитина стане первістком, а от для Гріна – це вже буде п'ята дитина. У нього вже є чотири сини: старший від акторки Ванесси Марсіл і троє хлопчиків від ексдружини Меган Фокс.

"Шарно, я не можу дочекатися, щоб побачити, як ти тримаєш свою/нашу дитину", – написав щасливий чоловік у мережі. Також він розсекретив дату пологів жінки – 4 липня 2022 року. У них буде теж хлопчик. Чоловік також зробив промовисте фото з коханою, де підтримує вагітний живіт коханої на тлі морських пейзажів.



Браян Остін Грін вп'яте стане батьком / Фото з інстаграму актора

Щодо майбутньої матусі, то вона показала відверте фото у бікіні з округлим животом. На її тілі – руки трьох дітей, ймовірно, Браян від Меган Фокс, та самого Браяна.

"І раптом мій світ уже ніколи не буде тим самим... Браяне, я люблю нашу сім'ю, мені подобається, що вона росте, і я люблю тебе. Нам так пощастило!" – написала щаслива Шарна.



Шарна Берджесс стане мамою / Фото з інстаграму жінки