Пока Меган Фокс готовится к свадьбе со своим молодым бойфрендом Machine Gun Kelly, Брайан Остин тоже наладил личную жизнь. Лишь недавно пара официально развелась, однако активно ведет личную жизнь порознь.

К слову Бывший Меган Фокс Брайан Остин Грин в пятый раз станет отцом

Сейчас Брайан Остин Грин ждет ребенка от 36-летней австралийской танцовщицы, на имя Шарна Берджесс. Они закрутили роман через пять месяцев после разрыва с Меган Фокс. Для Шарны такой ребенок станет первенцем, а вот для Грина – это уже будет пятый ребенок. У него уже есть четыре сына: старший от актрисы Ванессы Марсил и трое мальчиков от экс-жены Меган Фокс.

"Шарна, я не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты держишь свою/нашу малышку", – написал счастливый мужчина в сети. Также он рассекретил дату родов женщины – 4 июля 2022 года. У них будет тоже мальчик. Актер также сделал красноречивое фото с любимой, где поддерживает беременный живот любимой на фоне морских пейзажей.

Брайан Остин Грин в пятый раз станет отцом / Фото из инстаграма актера

Что касается будущей мамочки, то она показала откровенное фото в бикини с округлым животом. На ее теле – руки троих детей, вероятно, Брайан от Меган Фокс, и самого Брайана.

"И вдруг мой мир уже никогда не будет прежним... Брайан, я люблю нашу семью, мне нравится, что она растет, и я люблю тебя. Нам так повезло!"– написала счастливая Шарна.

Шарна Берджесс станет мамой / Фото из инстаграма женщины