Перший вихід Кайлі під час другої вагітності

Для першого виходу після оголошення вагітності Кайлі одягнула сексуальну сукню білого кольору мінідовжини. Вона щільно прилягала до фігури і тим самим підкреслювала її округлий живіт. Погляд шанувальників притягували стрункі ноги Дженнер та глибоке декольте сукні.

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Для завершення стильного образу Кайлі одягнула довге біле пальто, туфлі з прозорими вставками, білу сумочку та чорні окуляри зі сріблястим окантуванням. На обличчі зіркової матусі можна побачити яскравий макіяж, а от волосся Кайлі було пишним та розпущеним. Світський вихід відбувся ввечері 8 вересня у Нью-Йорку.



Кайлі Дженнер вийшла у світ після оголошення про другу вагітність / Фото Getty Images

У мережі дівчина вже оприлюднила знімки нового образу, які зробила у власному будинку перед виходом. Так вона зуміла зібрати тисячі компліментів і понад шість мільйонів вподобань.

Молода матуся Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму моделі

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