Первый выход Кайли во время второй беременности
Для первого выхода после объявления беременности Кайли надела сексуальное платье белого цвета мини-длины. Оно плотно прилегало к фигуре и тем самым подчеркивало ее округлый живот. Взгляд поклонников притягивали стройные ноги Дженнер и глубокое декольте платья.
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Для завершения стильного образа Кайли надела длинное белое пальто, туфли с прозрачными вставками, белую сумочку и черные очки с серебристой окантовкой. На лице звездной мамочки можно увидеть яркий макияж, а вот волосы Кайли были пышными и распущенными. Светский выход состоялся вечером 8 сентября в Нью-Йорке.
Кайли Дженнер вышла в свет после объявления о второй беременности / Фото Getty Images
В сети девушка уже обнародовала снимки нового образа, которые сделала в собственном доме перед выходом. Так она сумела собрать тысячи комплиментов и более шести миллионов лайков.
Молодая мамочка Кайли Дженнер / Фото из инстаграма модели
Что известно о личной жизни Кайли
- 24-летняя Кайли Дженнер в молодом возрасте уже успела стать мамой – 1 февраля 2018 года девушка родила дочь Сторми Уэбстер от своего возлюбленного Трэвиса Скотта.
- С тех пор Кайли и Трэвис неоднократно расставались, впрочем, не спешили связывать жизнь браком.
- В СМИ неоднократно сообщали о том, что Кайли мечтала о еще одном ребенке, ведь хотела дать дочери брата или сестренку.
- В августе 2021 года появились слухи, что Кайли во второй раз забеременела от Трэвиса, а 7 сентября Дженнер официально подтвердила свою вторую беременность. Что интересно, первую беременность и роды девушка скрывала от публики.