Первый выход Кайли во время второй беременности

Для первого выхода после объявления беременности Кайли надела сексуальное платье белого цвета мини-длины. Оно плотно прилегало к фигуре и тем самым подчеркивало ее округлый живот. Взгляд поклонников притягивали стройные ноги Дженнер и глубокое декольте платья.

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Для завершения стильного образа Кайли надела длинное белое пальто, туфли с прозрачными вставками, белую сумочку и черные очки с серебристой окантовкой. На лице звездной мамочки можно увидеть яркий макияж, а вот волосы Кайли были пышными и распущенными. Светский выход состоялся вечером 8 сентября в Нью-Йорке.



Кайли Дженнер вышла в свет после объявления о второй беременности / Фото Getty Images

В сети девушка уже обнародовала снимки нового образа, которые сделала в собственном доме перед выходом. Так она сумела собрать тысячи комплиментов и более шести миллионов лайков.

Молодая мамочка Кайли Дженнер / Фото из инстаграма модели

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