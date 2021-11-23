Дзідзьо зізнався, хто був ініціатором розлучення, й чи зраджував він ексдружині

Український артист Дзідзьо прокоментував розлучення зі SLAVIA. Співак поділився, що саме він був ініціатором розлучення, адже хотів, аби він та його дружина були щасливі. Дзідзьо також наголосив, що SLAVIA добре знала про те, що він ніколи їй не зраджував.

Від заяви про розлучення Дзідзьо та SLAVIA пройшло вже кілька місяців, однак розмови про це досі не стихають. Днями артист прокоментував складну подію, що сталась в його житті й розповів про причини розриву.

До слова Оля Цибульська привітала Дзідзьо з 38-річчям і показала спільне архівне фото

Дзідзьо був ініціатором розлучення

Виконавець поділився, що він став першим, хто почав говорити про розлучення. Причиною цього було те, що він і Слава були дуже різними.

Найбільше що мені прилетіло, що я був перший, хто розв'язав цей мішок. Треба бути чесним з собою. Одружився трикутник на квадраті й вони собі двоє придумали ідеально круглі двері додому. Як? Хто неправий, хто правий? Не заходить ані квадрат, ані трикутник в ті двері додому круглі,

– пояснив Дзідзьо.

Артист зізнався, що міг зізнатися про розлучення раніше. Але він боявся осуду з боку публіки. Згодом Дзідзьо таки вирішив взяти на себе це рішення.

"А те, що вдома порозуміння нема, а те що я лягаю спати, Слава ще щось робить. Я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати: "Стоп. Так більше не буде. Славо, я хочу бути щасливим і хочу бачити тебе щасливою". Тому, набрався сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємося. І зараз думаю, що це був найправильніший момент у моєму житті. Що це неправильно жити в отруєному стані. І сам кислий ходити, вічно додому не хочу і їй зіпсувати життя", – наголосив чоловік.



Дзідзьо з ексдружиною / Фото з інстаграму SLAVIA

Прокоментував чутки про зраду

Також Дзідзьо висловився про чутки про роман з Олею Цибульською та подружню зраду.

"Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я так само не зрозумів, як то так – любили, потім вже розпинають. Діляться, як то я так можу бути аб'юзер, зрадник. Я навіть не розумів, що мені робити. Я нічого не робив, у мене з Ольгою ніколи нічого не було, і Слава це прекрасно знала", – підкреслив співак.