Від заяви про розлучення Дзідзьо та SLAVIA пройшло вже кілька місяців, однак розмови про це досі не стихають. Днями артист прокоментував складну подію, що сталась в його житті й розповів про причини розриву.

До слова Оля Цибульська привітала Дзідзьо з 38-річчям і показала спільне архівне фото

Дзідзьо був ініціатором розлучення

Виконавець поділився, що він став першим, хто почав говорити про розлучення. Причиною цього було те, що він і Слава були дуже різними.

Найбільше що мені прилетіло, що я був перший, хто розв'язав цей мішок. Треба бути чесним з собою. Одружився трикутник на квадраті й вони собі двоє придумали ідеально круглі двері додому. Як? Хто неправий, хто правий? Не заходить ані квадрат, ані трикутник в ті двері додому круглі,

– пояснив Дзідзьо.

Артист зізнався, що міг зізнатися про розлучення раніше. Але він боявся осуду з боку публіки. Згодом Дзідзьо таки вирішив взяти на себе це рішення.

"А те, що вдома порозуміння нема, а те що я лягаю спати, Слава ще щось робить. Я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати: "Стоп. Так більше не буде. Славо, я хочу бути щасливим і хочу бачити тебе щасливою". Тому, набрався сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємося. І зараз думаю, що це був найправильніший момент у моєму житті. Що це неправильно жити в отруєному стані. І сам кислий ходити, вічно додому не хочу і їй зіпсувати життя", – наголосив чоловік.



Дзідзьо з ексдружиною / Фото з інстаграму SLAVIA

Прокоментував чутки про зраду

Також Дзідзьо висловився про чутки про роман з Олею Цибульською та подружню зраду.

"Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я так само не зрозумів, як то так – любили, потім вже розпинають. Діляться, як то я так можу бути аб'юзер, зрадник. Я навіть не розумів, що мені робити. Я нічого не робив, у мене з Ольгою ніколи нічого не було, і Слава це прекрасно знала", – підкреслив співак.

Зазначимо, що нещодавно сама SLAVIA розповіла, що між артистами "нічого не було й бути не може". Але підкреслювала, що Олі Цибульській таки вигідні чутки про їхній роман. Бо навіть Дзідзьо нібито був обурений її фліртом та провокативною поведінкою.