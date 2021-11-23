От заявления о разводе Дзидзьо и SLAVIA прошло уже несколько месяцев, однако разговоры об этом до сих пор не стихают. На днях артист прокомментировал сложное событие, которое произошло в его жизни и рассказал о причинах разрыва.

К слову Оля Цибульская поздравила Дзидзьо с 38-летием и показала совместное архивное фото

Дзидзьо был инициатором развода

Исполнитель поделился, что он стал первым, кто начал говорить о разводе. Причиной этого было то, что он и Слава были очень разными.

Больше всего что мне прилетело, что я был первый, кто развязал этот мешок. Надо быть честным с собой. Женился треугольник на квадрате и они себе двое придумали идеально круглые двери домой. Как? Кто неправ, кто прав? Не заходит ни квадрат, ни треугольник в те двери домой круглые,

– пояснил Дзидзьо.

Артист сказал, что мог признаться о разводе раньше. Но он боялся осуждения со стороны публики. Впоследствии Дзидзьо таки решил взять на себя это решение.

"А то, что дома понимания нет, а то что я ложусь спать, Слава еще что-то делает. Я встаю, а Слава еще спит. Надо было взять ответственность, сказать: "Стоп. Так больше не будет. Слава, я хочу быть счастливым и хочу видеть тебя счастливой". Поэтому, набрался смелости, заявил, сказал, что мы расстаемся. И сейчас думаю, что это был самый правильный момент в моей жизни. Что это неправильно жить в отравленном состоянии. И сам кислый ходить, вечно домой не хочу и ей испортить жизнь", – подчеркнул мужчина.



Дзидзьо с экс-женой / Фото из инстаграма SLAVIA

Прокомментировал слухи об измене

Также Дзидзьо высказался о слухах о романе с Олей Цибульской и супружеской измене.

"Я согнул голову и промолчал этот весь момент. Я так же не понял, как это так – любили, потом уже распинают. Делятся, как то я так могу быть абьюзер, изменник. Я даже не понимал, что мне делать. Я ничего не делал, у меня с Ольгой никогда ничего не было, и Слава это прекрасно знала", – подчеркнул певец.

Отметим, что недавно сама SLAVIA рассказала, что между артистами "ничего не было и быть не может". Но подчеркивала, что Оле Цибульской все-таки выгодны слухи об их романе. Потому что даже Дзидзьо якобы был возмущен ее флиртом и провокационным поведением.