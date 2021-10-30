Дзідзьо вперше прокоментував чутки про роман з Олею Цибульською

Чимало років у повітрі витають чутки про роман українських артистів Дзідзьо та Олі Цибульської. Підозри посилилися тоді, коли співак розлучився. Однак як і Цибульська, так і Дзідзьо все заперечує.

Відомий український артист Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) рідко дає коментарі щодо особистого життя. Та нещодавно він дав відверте інтерв'ю, в якому мало не вперше відповів на численні чутки про його роман зі співачкою Олею Цибульською.

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Дзідзьо про роман з Цибульською

Попри всі підозри шанувальників, знаменитість заперечив, що у нього та Олі Цибульської можуть бути романтичні стосунки. До неї він ставиться тільки як до виконавиці та колеги.

Я взагалі не цікавлюся, як це відбувається. Оля для мене професійна людина, яка дуже багато пройшла. Вона створювала сама себе – була радіоведучою, ведучою, вона багато працює,

– підкреслив артист.

Дзідзьо визнав, що його спільні пісні з Олею ("Киця", "Чекаю. Цьом") могли спричинити поширення таких чуток. Однак треки не завжди бувають автобіографічними.

"Те, що там, може, підкрутила історію в піснях, але то ж неправда", – наголосив він.



Оля Цибульська і Дзідзьо / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Чому з'явилися чутки про роман