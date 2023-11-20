Вона опублікувала відео, де показала альбом з архівними світлинами зіркової пари. До того ж співачка написала проникливе привітання ексу.
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SLAVIA привітала Дзідзьо з днем народження
Жінка наголосила, що у них з чоловіком дуже багато хороших спогадів разом.
Михасику, з ювілеєм! Аж не віриться, бо я ще досі та юна, 17–тилітня… А ти завжди хотів бути старшим. Ти був старшим. Ментально. Ти вирізнявся серйозністю з-поміж однолітків. Ти мислив по-дорослому. Тобі хотілося подорослішати ззовні. Ти не любив свої фото в юності, де в тебе "стирчать ребра"…Фото ще багато, спогадів ще більше,
– написала співачка.
Крім того, виконавиця зазначила, що пишається артистом та любить його.
"Єдине залишиться незмінним назавжди: шлях, який ми пройшли разом. Перший гурт, студія. Перша квартира, машина. Перші великі успіхи. Ми назавжди залишимося одне для одного першими чоловіком та дружиною. Пишаюся тобою. Люблю. Частка моєї душі завжди з тобою. Живи, як відчуваєш. Твори, що хочеш. Люби, кого любить серце", – підсумувала SLAVIA.
Стосунки Дзідзьо зі SLAVIA
- Пара обмінялася обітницями в чарівному місті Львові в листопаді 2013 року. До цього вони 13 років зустрічалися, а стосунки їхні зав'язалися ще в шкільні роки.
- Весною 2021 року SLAVIA заявила, що допускає можливість, що в неї може бути інший чоловік. Вона розповіла, що Дзідзьо постійно ставив на перше місце свою роботу та нехтував своїми подружніми обов'язками. Так, за 8 років шлюбу в пари так і не з'явилися діти.
- Зрештою у квітні 2021 року стало відомо, що Дзідзьо розлучається з дружиною.