Вона опублікувала відео, де показала альбом з архівними світлинами зіркової пари. До того ж співачка написала проникливе привітання ексу.

Важливо Зібрала 2 мільйони на ЗСУ: Дзідзьо розчулив до сліз дуетом з незрячою дівчинкою

SLAVIA привітала Дзідзьо з днем народження

Жінка наголосила, що у них з чоловіком дуже багато хороших спогадів разом.

Михасику, з ювілеєм! Аж не віриться, бо я ще досі та юна, 17–тилітня… А ти завжди хотів бути старшим. Ти був старшим. Ментально. Ти вирізнявся серйозністю з-поміж однолітків. Ти мислив по-дорослому. Тобі хотілося подорослішати ззовні. Ти не любив свої фото в юності, де в тебе "стирчать ребра"…Фото ще багато, спогадів ще більше,

– написала співачка.

Крім того, виконавиця зазначила, що пишається артистом та любить його.

"Єдине залишиться незмінним назавжди: шлях, який ми пройшли разом. Перший гурт, студія. Перша квартира, машина. Перші великі успіхи. Ми назавжди залишимося одне для одного першими чоловіком та дружиною. Пишаюся тобою. Люблю. Частка моєї душі завжди з тобою. Живи, як відчуваєш. Твори, що хочеш. Люби, кого любить серце", – підсумувала SLAVIA.

Стосунки Дзідзьо зі SLAVIA